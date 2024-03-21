الحكومة الفلسطينية الجديدة.. "مصطفى" يواصل مشاوراته مع الأطياف المختلفة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس بأن رئيس الوزراء المكلف الدكتور محمد مصطفى يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في 14 مارس الجاري قرارا بتكليف الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الـ19 والتي ستصبح مهمتها الرئيسية إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مصطفى اجتمع مع كافة النقابات والاتحادات، ومع عدد من الكتاب والمحللين، إضافة لمشاوراته المرتقبة مع مؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات والمؤسسات والفعاليات.

وأشارت وكالة "وفا" إلى أن المشاورات تركزت على جهود تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، والأولويات التي تتم صياغتها بناءً على كتاب التكليف لتشكيل الحكومة، وفي مقدمتها التعامل مع حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وملف الإصلاح، إضافة إلى الوضع المالي والاقتصادي.