رئيس جامعة دمياط يترأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ترأس الدكتورحمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الخميس، مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 136، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهل رئيس الجامعة المجلس بخالص التهاني وأطيب الأمنيات النواب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات كما تقدم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأم داعيا الله ان يمن علي جميع الأمهات بدوام الصحة.

ووجه بضرورة تلبية احتياجات واولويات المجتمع المحيط واسهام قطاع شئون خدمة المجتمع بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع، من خلال الأنشطة والفعاليات والعديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته للوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ثم انتقل لمناقشة موضوعات المجلس.