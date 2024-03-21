تعرفى على أفضل الطرق للاحتفال بعيد الأم

أمهاتنا أهم الأشخاص فى حياتنا وهى فى مقدمه تلك القائمة ولكن بسبب صخب الحياه وتعقدها فقد ننشغل عنها كثيرا ولكن ذلك لا يمنعنا أبدا أن نتوقف للتفكير دوما فيهم وكيف لنا ان نعبر عن حبنا وأمتنانا لهم ولكل ما قدموا لنا من تضحيات بكل الطرق الممكنه فتعالى معى عزيزى القارئ نتعرف على بعض الطرق التى يمكن ان نستعين بها للاحتفال بعيد الام ولعلها تكون من الطرق المناسبة للاحتفال بعيد الأم فتعالى نتعرف عليها كما حددها وأجمع عليها بعض علماء النفس والاجتماع . ولعل فى هذه الطرق جعل اليوم يوم من السعادة والحب والامتنان وإن كان ذلك لا يفى ابدا بواجبنا تجاه الام .

اولا : إفطار فاخر

عليك أن تستيقط مبكرا وتصنع إفطارا شهيا لوالداتك وتضفى ذلك بلمسه جماليه بحيث تزين طاولة الطعام بالورود الجميلة الملونه ذو الرائحة العطرة .فضلا عن أن تزود مائدة الطعام بأشهى الماكولات وكل ما لذ وطاب واعداد لها أكثر الأطعمه التى تحبها مع تزويدها ببعض من الحلوى المحببه لها .

ثانيا : رحلة عبر الزمن

عليك أن تقم بجمع كل الصور العائليه الخاصة بذكريات الطفولة وتقوم بصنع ألبوم تذكارى ثم عليكى أن تضبفى تعليقات طريفة تعبر فيها عن مشاعرك تحاه كل صورة فضلا عن أن تتحدث عنها عن كل ذكرياتها وقصص طفولتها وقصصها فى الماضى

ثالثا:سبا منزلى

دللى أو دلل والداتك بأن تجعل يوم "عيد الام " يوم راحة وإسترخاء لها وذلك بأن تخصص أو تخصصى حمام دافئ لها مزود بالزيوت العطريه المهدئة فضلا عن أن تقدمى لها مساج لطيف يخفف عنها ضغوط الحياة فضلا عن ان تنعش ذلك الجو بموسيقى هادئة تحبها وتريح نفسها فضلا عن ان تشغل لها بعض من أغنيات الزمن الجميل .

رابعا : ورشة إبداع

شاركى أمك بورشة إبداعية مثل الرسم أو الطبخ أو صنع المجوهرات اصنعى بعض من الاعمال اليدوية كذكرى جميلة فى ذلك اليوم .

خامسا : تزيين المنزل

فى عيد الام اعملى على تزيين المنزل بالورود الطبيعيه والشموع فضلا عن ان تجلسى مع والداتك فى اجواء هادئه مع تنظيف المنزل وتزويده بالزينة.

سادسا : يوم راحة

خصصى هذا اليوم ليكون يوم راحة لألام وهذه الراحة تتجلى فى أن تقدمى لبها كل وسائل الراحة من تنظيف وطبيخ ومهمات أخرى أجعليه يوم مميز .