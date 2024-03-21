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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب نيوزيلندا يختتم استعداداته لمواجهة مصر

منتخب نيوزيلندا
منتخب نيوزيلندا
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يختتم منتخب نيوزيلندا استعداداته لمواجهة نظيره المصري المقرر لها غدا الجمعة على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في افتتاح كأس عاصمة مصر ضمن سلسلة فيفا الدولية.

وانتهى منتخب نيوزيلندا من المران في تمام الواحدة ظهرا بمشاركة كل لاعبي القائمة.

تقام البطولة الودية بالقاهرة في الفترة بين 22-26 مارس، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، ويواجه منتخب كرواتيا نظيره التونسي، ويلتقي الخاسران في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، قبل مواجهة الفائزين بالمباراة النهائية.

منتخب نيوزيلندا ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة كأس عاصمة مصر