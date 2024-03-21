اليوم.. وصول بعثة كرواتيا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر

تصل إلى القاهرة اليوم الخميس، بعثة منتخب كرواتيا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تعد آخر بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، بعد وصول منتخبي تونس ونيوزيلندا.

ويفتتح منتخب كرواتيا مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة نظيره التونسي، في العاشرة مساء بعد غد السبت، بإستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة المنتخب الكرواتي إلى جانب مودريتش، كلًا من ماتيو كوفاتشيتش ويوشكو جفارديول نجما مانشستر سيتي الإنجليزي، ماريو باشاليتش نجم أتالانتا الإيطالي، مارسيلو بروزوفيتش نجم النصر السعودي، أنتي بوديمير نجم أوساسونا الإسباني والمخضرم إيفان بيرشيتش لاعب هايدوك الكرواتي ونجم بايرن ميونخ وإنترناسيونالي السابق.



وتقام البطولة الودية بالقاهرة في الفترة بين 22-26 مارس، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، ويواجه منتخب كرواتيا نظيره التونسي، ويلتقي الخاسران في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، قبل مواجهة الفائزين بالمباراة النهائية.