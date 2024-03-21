منتصف مايو.. رجال الأعمال تنظم مؤتمر "الاستثمار والصناعة والتصدير"

قررت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، عقد مؤتمر موسع خلال النصف الأول من شهر مايو 2024 تحت عنوان “الاستثمار – الصناعة – التصدير.. المثلث الذهبي للاقتصاد المصري”، وذلك من أجل وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري للصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي .

يأتي ذلك إيماناً من لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين بأن التنمية الإقتصادية المستدامة تمثل الهدف الرئيسي للإقتصاد المصري ، ويعتبر القطاع الصناعي أحد أهم المحاور الأساسية لتحقيق ذلك ، وقد ثبت بالدليل القاطع خلال الأزمات العالمية المتلاحقة في الأربعة أعوام الماضية أن الدول ذات القاعدة الصناعية القوية استطاعت أن تتحمل تلك الصدمات المتلاحقة .



ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي موسع خلال الفترة القريبة القادمة يتم خلاله استعراض كافة جلسات المؤتمر والمحاور الأساسية لكل جلسة، وأيضاً كافة المتحدثين والذين يمثلون كافة عناصر المنظومة الصناعية سواءً من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، بالإضافة إلى الخبراء الأكاديمين وممثلي المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية المختلفة.