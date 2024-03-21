40 جنيها زيادة في سعر الذهب منتصف اليوم متأثرا بارتفاعه التاريخي عالميا

ارتفع سعر الذهب المحلي اليوم الخميس عند الافتتاح بدعم من الارتفاع التاريخي في سعر أونصة الذهب العالمي، بينما نلاحظ أن تحركات أسعار الذهب المحلي مؤخراً تتميز بالاعتدال بدون تحركات عنيفة وفجائية.

افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3060 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3100 جنيه للجرام، بينما ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3050 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3040 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر الذهب المحلي اليوم يرجع إلى تسجيل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد، ولكن الملاحظ أن ارتفاع السعر في السوق المحلي جاء معتدل بشكل كبير الأمر الذي يدل على وجود عوامل تحد من فرص ارتفاع السعر في الفترة الحالية.

بشكل عام اختفت التحركات العنيفة في أسواق الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة وأصبح الاستقرار في حركة السعر هو الأمر السائد، ولكن التراجع المستمر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وإن كان طفيف ساهم بشكل كبير في الحد من قدرة سعر الذهب على الارتفاع.



استقرار الأسواق يأتي في ظل استمرار التدفقات الدولارية على مصر خلال الفترة الأخيرة ومنذ حدوث تعويم سعر الصرف، ليحقق هذا استقرار في الأسواق بشكل كبير.

قامت المؤسسة المالية الأمريكية جولدمان ساكس بتعديل توقعاتها للفجوة التمويلية لمصر لتشير إلى تحقيق فائض يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقارنة مع العجز السابق عند 13 مليار دولار.

وأشارت المؤسسة أن الاستثمار الاماراتي في رأس الحكمة وما تبع ذلك من تعويم لسعر الصرف وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحصل مصر بعدها على تمويلات دولارية أدت إلى تغير التوقعات.

بينما قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة، لتتبع خطى وكالة موديز التي رفعت التصنيف من سلبية إلى إيجابية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد وذلك بعد تراجع كبير في مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، حيث قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة والإشارة إلى توقعات بخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب في المقابل ليسجل مستويات قياسية.

شهدت أسعار الذهب المحلي ارتفاع اليوم الخميس لتتبع الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي اليوم التي سجلت مستوى تاريخي جديد، ويلاحظ أن تحركات سعر الذهب في مصر معتدلة بدون تحركات عنيفة الأمر الذي يدل على استقرار السوق واختفاء المضاربات السعرية خلال الفترة الحالية.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي فوق منطقة المستوى 2200 دولار للأونصة وذلك بعد أن ارتفع وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة، الصعود الأخير لسعر الذهب دفعه إلى اختراق عدد من المستويات الهامة التي توفر لها زخم صاعد قوي على المدى القصير.

لكن هناك تشبع حالي في الشراء على مؤشرات الزخم على المستويات الزمنية المختلفة، الامر الذي قد يدفع الذهب إلى التراجع أو الدخول في تصحيح بشكل عرضي، وفي هذه الحالة تكون المستهدفات عند 2185 دولار ثم 2160 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

استقرار سعر الذهب المحلي فوق المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21 ساعد أسعار الذهب إلى الارتفاع اليوم إلى المستوى 3080 جنيه للجرام في محاولة للوصول إلى المستوى 3100 جنيه ثم المستهدف عند 3150 جنيه للجرام.

الجدير بالذكر ان استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي حالياً يساهم بشكل كبير في الحد من فرص ارتفاع سعر الذهب وزيد من فرص التذبذب.