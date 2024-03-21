محافظ الفيوم يكرم 20 أمًا مثالية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، 20 أمًا مثالية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتنسيق مع جمعية صلاح الدين لتنمية المجتمع، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمود زهير مدير العلاقات الاستثمارية بمؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

هنأ محافظ الفيوم، الأمهات المكرمات، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وشهر رمضان الكريم، معرباً عن سعادته لمشاركة الأمهات المثاليات فرحتهن بالتكريم خلال عيد الأم، الذي يتزامن مع شهر رمضان الفضيل، وعيد الفيوم القومي، مثمناً قصص كفاحهن العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب.

كما ثمّن المحافظ، الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئتهم النشأة السليمة التي تُسهم في النهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة، مشيراً أن الأم هي دافع النجاح في حياة الأبناء، وكل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها، ليكونوا صُناعاً لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم، ومهما قلنا من كلمات لن نستطيع أن نوفيهن حقهن، فهن سبب الحياة وبوجودهن تستمر.

وأكد الأنصاري، أن المحافظة لا تدخر جهداً في الاحتفاء بالأمهات المثاليات وتكريم النماذج المضيئة من السيدات، بمختلف الفعاليات التي تهتم بشأن المرأة، معرباً عن تقديره للدور الاقتصادي والمجتمعي الذى تقوم به مؤسسة العربي للتنمية، وتعاونها المثمر مع المحافظة في الوصول بالدعم لمستحقيه، مثمناً أيضاً جهود جمعية صلاح الدين، التي لها بصمات واضحة في جميع مجالات التنمية المجتمعية على أرض المحافظة.

فيما أكد مدير العلاقات الاستثمارية بمؤسسة العربي لتنمية المجتمع، حرص المؤسسة على تكريم الأمهات المثاليات بشكل منتظم، لما للأم من دور عظيم في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تُسهم في بناء مجتمع صالح، معرباً عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، وجميع القائمين على تنظيم الحفل، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ومن جهته، أوضح رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، أن الاحتفالية تشمل تكريم عدد 20 سيدة من أمهات الفيوم المثاليات، سواءً الأم المثالية الأولى على مستوى الفيوم، أو أمهات الشهداء، والأمهات الفضليات صاحبات قصص النجاح، وكذا الأم بالتبني، وأمهات ذوي الهمم، والأم الاعتبارية، مؤكداً أن الأم هي أفضل كتباب نتعلم منه في هذه الحياة، وهي نصف المجتمع والقائمة على تنشئة وتربية النصف الآخر.

وفى ختام الفعاليات قام محافظ الفيوم، بتسليم الأمهات المثاليات المكرمات شهادات التقدير، وعدداً من الأجهزة الكهربائية والمنزلية المقدمة من شركة العربي للتنمية، وسط فرحة غامرة انتابت جميع الحضور.

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