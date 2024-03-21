موقع "آكسيوس" الأمريكي يبرز محاولة الولايات المتحدة تقديم بدائل لإسرائيل عن اجتياح رفح الفلسطينية

قال مسؤولان أمريكيان، في تصريحات نشرها موقع "آكسيوس" الأمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس عدة بدائل عن اجتياح إسرائيل لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة، والتي ستقترحها على وفد إسرائيلي رفيع المستوى من المقرر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤولون إن البيت الأبيض طلب الاجتماع من أجل محاولة تجنب صدام وشيك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووضع كل من بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خطوطا حمراء" حول عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وتعارض إدارة بايدن بشدة عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وقالت إنها قلقة من أن إسرائيل ليس لديها خطة قابلة للتنفيذ من شأنها حماية المدنيين الفلسطينيين.

وزعم نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تجتاح رفح للقضاء على حماس.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في تصريحات للصحفيين، إن عملية عسكرية إسرائيلية قد تمنع دخول المساعدات الإنسانية التي هي في أمس الحاجة إليها من مصر إلى غزة وتعزل إسرائيل دوليا وتضر بمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية.

وفاجأ بايدن نتنياهو عندما اقترح خلال مكالمتهما الهاتفية، يوم الاثنين الماضي، أن يرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي وفدا إلى واشنطن للحديث عن عملية رفح. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، في تصريحات نشرها الموقع، إن هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الإسرائيليون عن ذلك.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الفكرة نوقشت داخل الإدارة الأمريكية لعدة أيام كوسيلة للانتقال إلى مسار أكثر إيجابية مع الإسرائيليين.

وأوضح أحد المسؤولين: "الخوف كان من أن المفاوضات بشأن صفقة الرهائن قد تنهار وبعد ذلك سيمضي الإسرائيليون قدما في غزو رفح الذي سيكون نقطة انهيار للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل."

وقال المسؤولون الأمريكيون إن البيت الأبيض أدرك أنه لا يكفي إخبار الإسرائيليين بما لا يجب عليهم فعله، لكن هناك أيضا حاجة لتقديم بديل أمريكي.

وفي الأيام الأخيرة، نوقشت عدة بدائل لغزو بري إسرائيلي لرفح داخل الإدارة الأمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إحدى الأفكار هي تأجيل عملية عسكرية في المدينة والتركيز على استقرار الوضع الإنساني في شمال غزة، حيث المجاعة "وشيكة"، وفقا لتقرير الأمم المتحدة. وستشمل هذه الخطة أيضا بناء ملاجئ للمدنيين الذين تم إجلاؤهم من رفح.

وكشف أحد المسؤولين إن الهدف سيكون تقليل احتمالية وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين خلال الغزو الإسرائيلي.

وقال نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، إنه "احتراما للرئيس بايدن" وافق على إرسال وفد إلى واشنطن حتى تتمكن الإدارة الأمريكية من تقديم أفكارها لإسرائيل "خاصة في الجانب الإنساني."

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يزال مصمما على القضاء على حماس، خاصة الكتائب المتبقية في رفح، وأدعي أنه "لا توجد طريقة للقيام بذلك دون توغل بري."

وقال نتنياهو أيضا إنه سيرسل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل لإجراء المحادثات.

وسيسافر معهم مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن الشؤون الإنسانية. ولن يضم الوفد ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن التخطيط العسكري للعملية العسكرية في رفح كما طلبت الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنه من المتوقع أيضا أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن بشكل منفصل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة.