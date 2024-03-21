وزيرة التخطيط: 60 ألف سيدة استفادت من برامج تمكين المرأة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أهمية البرامج الناجحة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية المقدمة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك في إطار تنمية وتمكين المرأة المصرية.

وأضافت وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال احتفالية المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أن تلك الشراكات أثمرت عن تنفيذ العديد من برامج التدريب استفاد منها ما يقرب من 60 ألف سيدة داخل مصر، إضافة إلي القيادات النسائية بالخارج، موضحة أن الدولة امتدت لبناء القدرات الرقمية، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه تم تفعيل مشاركة المرأة فى التطوير المؤسسي مما ساهم في ارتفاع نسبة الإناث نحو 51% من إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة منهم 26% على درجات قيادية.