السبت.. إنجيلية المقطم تحتفل بعيد الأم وتنظم سحورا رمضانيا

تنظم الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالمقطم وجمعية السامري الصالح التابعة للكنيسة، احتفال عيد الأم، وتكريم امهات (مسلمات ومسيحيات )، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بمقر الكنيسة في المقطم .

يتضمن البرنامج فقرات فنية يقدمها فريق ترانيم الكنيسة، كلمات شعر يقدمها الشيخ شادي جورج ، ويترأس اليوم القس نادي لبيب راعي الكنيسة.

ومن المقرر أن ينتهي البرنامج بسحور رمضاني، يجمع كل الحضور من المسلمين والمسيحيين .

يشارك الحضور عدد كبير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورجال الدولة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والفن والثقاقة، وجروب المحبة بالمقطم .