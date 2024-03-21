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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

زيلينسكي يطالب الدول الغربية بمزيد من المساعدات

زيلينسكي
زيلينسكي
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس 21 مارس، الغربيين إلى أن يكون لديهم "الإرادة السياسية" لمساعدة بلاده في مواجهة روسيا من خلال تقديم المزيد من الأنظمة المضادة للطائرات، بعد هجوم صاروخي استهدف العاصمة. 
قال الرئيس الأوكراني “هذا الإرهاب مستمر ليلا ونهارا ومن الممكن وضع حد لها بفضل الوحدة العالمية (...) هذا ممكن تمامًا إذا أظهر شركاؤنا إرادة سياسية كافية".
ودعا زيلينسكي على وجه التحديد إلى إنشاء دفاعات مضادة للطائرات بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

زيلينسكي دفاعات مضادة للطائرات