غدا.. قصور الثقافة تقدم "الدر المكنون" بالسامر ضمن ليالي رمضان

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في التاسعة مساء غد الجمعة، العرض المسرحي "الدر المكنون"، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامجها المركزي المقدم احتفالا بليالي رمضان الثقافية والفنية.

يتناول العرض سيرة ثلاثة من كبار الصحابة وهم بلال بن رباح، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، والتي من خلالها يتم التعريف بالجوانب العظيمة في حياتهم، وتوضيح ما قدموه دفاعا عن الدين الإسلامي.

"الدر المكنون" بطولة فرقة السامر المسرحية، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، تصميم ديكور محمد هاشم، تصميم ملابس رنا عبد المجيد، تنفيذ ملابس رانيا كامل، تصميم إضاءة عز حلمي، تصميم استعراضي عزت أبو سنة، ألحان محمد عزت، ماكياج رحاب طايع، مخرجان منفذان أحمد شعراوي، وهاني عبد الهادي، مخرجان مساعدان مصرية بكر، أحمد عزيز، مساعد إخراج نيرة خليل، تسنيم درويش، أحلام سليمان، حسن الصواف، فكرة وإخراج الفنان القدير ياسر صادق.

ومن المقرر أن يقدم العرض بالمجان لمدة أسبوعين حتى 26 رمضان، وينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

هذا وتطلق الهيئة ليالي رمضان المركزية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب مساء اليوم الخميس، استمرارا لبرامجها المكثفة احتفالا بشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، والذي يتنوع ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.