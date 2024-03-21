تصدير 54 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 73000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1267 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 617 شاحنة و77 سيارة، وشملت حركة الصادرات 67000 طن بضائع، 650 شاحنة و3 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي PROSESSOR WENGER، الحرية1 ودليلة وتغادر السفينة HEROIC وعلي متنها 54000 طن فوسفات تصدير الي الصين والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية1، امل ودليلة، كما تم تداول 3300 طن بضائع و410 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى وسيناء.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1825 راكبا بموانيها.