ads
الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تصدير 54 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 73000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1267 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000  طن بضائع، 617  شاحنة و77  سيارة، وشملت حركة الصادرات 67000 طن بضائع، 650 شاحنة و3 سيارات.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي PROSESSOR WENGER، الحرية1 ودليلة وتغادر السفينة  HEROIC وعلي متنها 54000 طن فوسفات تصدير الي الصين والسفينتين الحرية2  وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي  الحرية1، امل ودليلة، كما تم تداول 3300  طن بضائع و410 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى وسيناء. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1825 راكبا بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا