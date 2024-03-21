محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة داخل أنفاق المشاة (نفق المؤسسة ونفق كلية الزراعة ونفق ناصر)، ومتابعة أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ومتابعه أعمال رفع تراكمات المخلفات بجوار الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي ومنطقه القطاوي بحي غرب شبرا الخيمة، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة.

وبدأ المحافظ الجولة بمتابعة منظومة النظافة الجديدة، ورفع الإشغالات داخل أنفاق المشاة (نفق المؤسسة ونفق ناصر ونفق كلية الزراعة) بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا على رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة، لضمان استدامة الخدمة.

وخلال تفقد محافظ القليوبية نفق كلية الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة، لاحظ عدم وجود كشافات إنارة داخل النفق، وعلى الفور وجه بإعادة تركيب خطوط إنارة داخل النفق، كما وجه بالتنسيق مع مديريه أمن القليوبية بتخصيص أفراد أمن داخل الأنفاق لعدم سرقة كشافات الإنارة مرة أخرى، وتأمين الأنفاق.

وفى سياق متصل، شدد الهجان على رفع الإشغالات أعلى الأنفاق، والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين، موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة برج مخالف متعدي على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والذي يتكون من 14 طابقا على مساحة 350 م2، وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لمخالفته خط التنظيم وتعارضه مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابى، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري، حيث جرى إزالة 9 أدوار وجاري إزالة الخمسة طوابق المتبقية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا، وأسفل الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي، والمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.

وناشد المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين البيئة.