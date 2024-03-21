دفاعًا عن مستقبلهم.. نشرة الأطفال الجوية تحذر من تأثيرات كارثية لتغير المناخ

حذرت نشرة الأطفال الجوية، التي تم إنشائها في مصر بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وهيئة الأرصاد الجوية المصرية، من أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر في جلب المزيد من تأثيرات تغير المناخ الكارثية التي نشهدها حاليًا على الناس والاقتصاد العالمي، وتشمل هذه المخاطر التأثير المتوقع على 94% من أطفال العالم، والتهديدات التي تواجه الأمن الغذائي والارتفاع المحتمل في فواتير دافعي الضرائب على مستوى العالم بما يصل إلى تريليونات الدولارات الأمريكية.

وتابعت: "إنه ليس مجرد تقرير عن الطقس... إنه مستقبلنا."، كما دعا الأطفال جميع المشاهدين، للتعهد بإصلاح الواقع المناخي من خلال اتخاذ قرارات مالية تتماشى مع الاستدامة وتثقيف أنفسهم بشأن الحلول المناخية والعمل المناخي العالمي عبر الموقع الرسمي للحملة www.undp.weatherkids.org.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن نشرة الأطفال الجوية، تم إنشاؤها بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وقناة الطقس، لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ للأجيال القادمة.

واشارت هيئة الأرصاد، إلي أن متابعي التلفزيون العالمي الذين يتابعون توقعات الطقس المحلية اليوم الخميس 21 مارس، ينتظرون مفاجأة ــ خاصة لعام 2050، ورغم أن الشكل يبدو مألوفاً، فإن التوقعات ــ التي يرتكز عليها الأطفال المقدمون للنشرة ــ ليست كذلك، فقد انضم هؤلاء الأطفال إلى خبراء الأرصاد الجوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حملته الجديدة "نشرة الأطفال الجوية،"التي تم إنشاؤها بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وقناة الطقس، وبدعم من مشاهير عالميين وسفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد الحملة جزءًا من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الوعي بآثار تغير المناخ وحشد الناس في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات مناخية هادفة للأجيال القادمة.