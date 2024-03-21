مرشحان يشككان في فوز سوبيانتو بانتخابات الرئاسة الإندونيسية

أكد اثنين من مرشحي الرئاسة في إندونيسيا، أن إعلان اللجنة الانتخابية فوز برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي مشكوك في نزاهته، وزعموا أنهم رصدوا وقائع تزوير خلال العملية الانتخابية.

كما قام الفريق القانوني الخاص بحاكم جاكرتا السابق، أنيس باسويدان، اليوم الخميس، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، ادعى فيها أنه لديه دليل على ارتكاب مخالفات أثناء إجراء الانتخابات في 14 من فبراير الماضي، قائلاً: «نريد أن تكون ممارسة الديمقراطية أفضل، ونأمل أن تكون العملية في المحكمة درساً لنا جميعاً».

وأكد المنافس الآخر، وهو الحاكم السابق لإقليم وسط جاوة جانجار برانوو، أن فريقه قرر رفع دعوى مماثلة بحلول يوم الجمعة، وكان برابوو سوبيانتو (72 عاماً) الصهر السابق للديكتاتور الراحل سوهارتو، قد أعلن فوزه، بعد أن أظهر فرز سريع غير رسمي أجراه العديد من منظمي استطلاعات الرأي ذوي السمعة الطيبة أنه يتقدم بفارق كبير.

وجاء أقرب منافسي برابوو، أنيس باسويدان، الحاكم السابق لجاكرتا وزير التعليم السابق، في المركز الثاني بنسبة 25 %، كما جاء جانجار برانوو، الحاكم السابق لإقليم جاوة الوسطى، في المرتبة الثالثة بنسبة 19%.