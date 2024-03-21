زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب طوكيو

هز زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مناطق بالقرب من طوكيو صباح اليوم الخميس، وفق ما أعلنت السلطات اليابانية، بينما لم تصدر تحذيرات من وقوع تسونامي، كما لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع الساعة التاسعة و 8 دقائق صباحاً بالتوقيت المحلي، بالقرب من مقاطعة إباراكي في شرق اليابان على عمق 46 كيلومتراً.

وعلى الرغم من ضعف شدة الزلزال، إلا أنه أدى إلى توقف حركة قطار الطلقة الذي يربط طوكيو وناجانو نيجاتا بوسط اليابان.

وتتابع السلطات اليابانية الوضع عن كثب، ولم تصدر أي تحذيرات جديدة حتى الآن.