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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل 50 فلسطينيا في محيط مجمع الشفاء أمس

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي
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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل نحو 50 فلسطينيا خلال هجماته وتوغلاته على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه أمس الأربعاء.
بينما كان قد أصدر بيانا أمس قال فيه إنه قتل 90 فلسطينيًا ممن وصفهم بـ "المسلحين" داخل مجمع الشفاء.
 وبحسب بيانات جيش الاحتلال ارتفع عدد الشهداء في اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء ومحيطه إلى أكثر من 140 فلسطينيًا.
 كما اعتقلت قوات الاحتلال 300 فلسطيني تم نقل 160 شخصًا بينهم إلى إسرائيل من أجل التحقيق معهم.
يذكر أن قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، استهدفت مجمع الشفاء الطبي الذي يعد  أكبر مستشفيات قطاع غزة فجر الاثنين الماضي وفجر البوابة الرئيسية للمشفى بذريعة تواجد عناصر المقاومة داخل المستشفى.

بجاحة معهودة الاحتلال الإسرئيلي قتل فلسطينى محيط مجمع الشفاء