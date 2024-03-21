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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. البرتغال تستضيف السويد وديًا والسعودية تصطدم بطاجيكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 على النحو التالي:
*مباريات دولية ودية:
09:45 البرتغال × السويد
11:00 جنوب إفريقيا × أندورا
11:00 إيطاليا × فنزويلا


*تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026
12:30 اليابان × كوريا الشمالية
01:00 كوريا الجنوبية × تايلاند
01:30 ميانمار × سوريا
02:00 هونغ كونغ × أوزبكستان
02:30 سنغافورة × الصين
03:30 إندونيسيا × فيتنام
06:00 إيران × تركمنستان
08:00 الإمارات × اليمن
08:00 عمان × ماليزيا
08:30 فلسطين × بنغلادش
08:30 قطر × الكويت
09:00 السعودية × طاجيكستان
09:00 العراق × الفلبين
09:00 أفغانستان × الهند
09:00 النيبال × البحرين
 

تشاهدون اليوم مباريات دولية وديه البرتغال السعودية