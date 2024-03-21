تشاهدون اليوم.. البرتغال تستضيف السويد وديًا والسعودية تصطدم بطاجيكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 على النحو التالي:

*مباريات دولية ودية:

09:45 البرتغال × السويد

11:00 جنوب إفريقيا × أندورا

11:00 إيطاليا × فنزويلا



*تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

12:30 اليابان × كوريا الشمالية

01:00 كوريا الجنوبية × تايلاند

01:30 ميانمار × سوريا

02:00 هونغ كونغ × أوزبكستان

02:30 سنغافورة × الصين

03:30 إندونيسيا × فيتنام

06:00 إيران × تركمنستان

08:00 الإمارات × اليمن

08:00 عمان × ماليزيا

08:30 فلسطين × بنغلادش

08:30 قطر × الكويت

09:00 السعودية × طاجيكستان

09:00 العراق × الفلبين

09:00 أفغانستان × الهند

09:00 النيبال × البحرين

