لافروف: بعد تخريب "نورد ستريم" انتقلت الأعمال التجارية من ألمانيا إلى الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أنه بعد تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2، بدأت الأعمال التجارية من ألمانيا ودول أوروبية أخرى بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أن التخريب كان موجها بشكل مباشر ضد ألمانيا، وهو ما يعترف به المحللون الأمريكيين.

وتابع "نتيجة لهذا التخريب، بدأ العمل الإرهابي، والأعمال التجارية من ألمانيا ودول أوروبية أخرى، في ظل ارتفاع أسعار الغاز، في التحرك، بما في ذلك وقبل كل شيء، إلى الولايات المتحدة، لقد بدأوا يتحدثون عن تراجع التصنيع في أوروبا".

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل شيء يشير إلى أن الانفجارات في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 مفيدة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.