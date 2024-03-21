وسائل إعلام أوكرانية: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية هاجمت منطقة كييف بالصواريخ في وقت مبكر من اليوم.

وأشارت وكالة أنباء أوكرينفروم الأوكرانية، إلى أن شخصين أصيبا بشظايا في الأطراف والوجه ويجري توضيح المعلومات حول الضحايا.

وتسبب الهجوم الروسي في تحطم عدد من البنايات جراء سقوط الصواريخ واندلعت حرائق في الأماكن التي سقط فيها الحطام.

في 21 مارس، دمرت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية صاروخين باليستيين و29 صاروخ كروز أطلقها الجيش الروسي عبر أوكرانيا.

وجاءت الصواريخ من الشمال، وكان الاتجاه الرئيسي للهجوم هو كييف وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا في العاصمة الأوكرانية.