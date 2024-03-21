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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الجنوبي لرام الله والبيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على المواطنين عند المدخل الجنوبي لمحافظة رام الله والبيرة، ونتج عن تلك الاستهدافات إصابة 3 مواطنين فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب بمدينة الخليل وبلدة الخضر في بيت لحم، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي  في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، واستهدفت المقاومة الآليات العسكرية الإسرائيلية بالرصاص والعبوات الناسفة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.

إصابة 3 فلسطينيين رصاص قوات الاحتلال محافظة رام الله مدينة البيرة