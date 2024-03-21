إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الجنوبي لرام الله والبيرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على المواطنين عند المدخل الجنوبي لمحافظة رام الله والبيرة، ونتج عن تلك الاستهدافات إصابة 3 مواطنين فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب بمدينة الخليل وبلدة الخضر في بيت لحم، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، واستهدفت المقاومة الآليات العسكرية الإسرائيلية بالرصاص والعبوات الناسفة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.