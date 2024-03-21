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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تفجر المبنى التخصصي في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفجير المبنى التخصصي في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

ومنذ قليل، طالب الجيش الإسرائيلي من الجرحى والمرضى والطواقم الطبية بإخلاء مباني مستشفى الشفاء الطبي.

كما انقطع الاتصال بشكل كامل مع جميع الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة بعد تهديد الاحتلال لجميع من بداخله بإخلائه فورًا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم،  بوصول شهيدين فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم، إلى مستشفى طولكرم الحكومي في مخيم نور شمس.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، وهما ظافر الجندي وبهاء جوابرة وعمار سعيد عوض بعد مداهمة منازلهم.

وأطلق الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة على المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

قوات الاحتلال مستشفى الشفاء تفجير مبنى في مستشفى الشفاء مدينة غزة