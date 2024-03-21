9 شهداء جراء استهداف الاحتلال لمنزل غرب مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 9 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول شهيدين فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم، إلى مستشفى طولكرم الحكومي في مخيم نور شمس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيط المخيم، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل المخيم وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.