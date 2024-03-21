تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 21 مارس 2024

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، تراجعا جماعيا ، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 21 مارس 2024 بشكل ملحوظ ، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

فقد تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، في البنك المركزي المصري

بداية تعاملات اليوم نحو 46.88 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.81 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.52 جنيه للشراء و 59.69 جنيه للبيع.

وسجل من من متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.59 جنيه للشراء و 52.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأسترالي، مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 30.54 جنيها للشراء، و30.65 جنيها للبيع.



وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.90 جنيه للشراء و 31.00 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية ، مقابل الجنيه المصري ، مستهل تعاملات اليوم الخميس ، في البنك المركزي المصري ،

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي ، في البنك المركزي المصري نحو 12.50 جنيه للشراء و 12.53 جنيه للبيع.



و سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 152.40 جنيه للشراء و 152.88 جنيه للبيع.



وتراجع متوسط سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.76 جنيه للشراء و 12.80 جنيه للبيع.



وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 124.36 جنيها للشراء، و124.95 جنيها للبيع.

ةدةبلغ سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 121.76 جنيها للشراء، و122.13 جنيها للبيع.



وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.84 جنيها للشراء، و12.89 جنيها للبيع.