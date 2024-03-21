قوات الاحتلال تطالب الجرحى والمرضى بإخلاء مباني مستشفى الشفاء الطبي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي طالب الجرحى والمرضى بإخلاء مباني مستشفى الشفاء الطبي.

كما انقطع الاتصال بشكل كامل مع جميع الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة بعد تهديد الاحتلال لجميع من بداخله بإخلائه فورًا.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، وهما ظافر الجندي وبهاء جوابرة وعمار سعيد عوض بعد مداهمة منازلهم.

وأطلق الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة على المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول شهيدين فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم، إلى مستشفى طولكرم الحكومي في مخيم نور شمس.