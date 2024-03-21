طائرات الاحتلال تقصف محيط أبراج مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، قصفًا مكثفًا على محيط أبراج مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، هددت قوات الاحتلال الاسرائيلي النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة عبر مكبرات الصوت بضرورة إخلائه فورًا، كما انقطع الاتصال بشكل كامل مع جميع الطواقم الطبية.

وأطلق الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة على المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول شهيدين فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم، إلى مستشفى طولكرم الحكومي في مخيم نور شمس.