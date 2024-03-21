طائرات الاحتلال تطلق النار على المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، أطلق النيران على المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول شهيدين فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم، إلى مستشفى طولكرم الحكومي في مخيم نور شمس.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيط المخيم، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل المخيم وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.