فلسطين.. وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم في مخيم نور شمس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بوصول شهيدين فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم، إلى مستشفى طولكرم الحكومي في مخيم نور شمس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيط المخيم، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل المخيم وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، وقام الاحتلال بمداهمة عدة منازل داخل القرية، واعتقل شابين فلسطينيين أثناء مرورهما بمنطقة الشرفا على المدخل الشرقي للقرية.

واقتحم قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل، مزودة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين.