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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الأوكراني يعرب عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الهند

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تطوير العلاقات الثنائية والدولية المشتركة. 

وأعرب زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم" أمس الأربعاء، عن اهتمام أوكرانيا بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الهند، وخاصة في مجال الصادرات الزراعية والتعاون في مجال الطيران وتجارة المنتجات الصيدلانية والصناعية. 

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لرئيس وزراء الهند لدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، والمساعدات الإنسانية والمشاركة النشطة للممثلين الهنود في الاجتماعات على مستوى المستشارين، قائلا أنه "سيكون من المهم بالنسبة لنا أن نرى الهند تشارك في قمة السلام الافتتاحية، التي يجري الإعداد لها حاليا في سويسرًا".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي العلاقات التجارية والاقتصادية الهند