استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عن استشهاد فلسطيني، وإصابة آخر جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على المواطنين في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وتجددت الاشتباكات، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الطواقم الطبية من الوصول لموقع القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيط المخيم، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل المخيم وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.