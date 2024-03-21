ads
الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف موقعًا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قصف موقعًا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الطواقم الطبية من الوصول لموقع القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيط المخيم، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل المخيم وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.

طائرة مسيرة إسرائيلية قصف موقع ا طولكرم مخيم نور شمس