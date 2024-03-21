طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف موقعًا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قصف موقعًا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الطواقم الطبية من الوصول لموقع القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيط المخيم، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل المخيم وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.