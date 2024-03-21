«الطيران الإسرائيلي» يقصف منزلًا بجوار مسجد يافا في دير البلح وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، قام بتنفيذ قصفًا جويًا علي منزل بجوار مسجد يافا في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيط المخيم، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل المخيم وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.