«ضحكة قلب وفطوطة» يخطف قلوب الجمهور في احتفالية ليالي رمضان الثقافية بالدقهلية.. صور

موهبة غير عادية استطاعت أن تجذب الجمهور إنها "مريم وائل"، فنانة استعراضية من ذوي الهمم، عضوة بفرقة المنصورة القومية للفنون الشعبية، بقيادة الدكتور" أيمن علي" المدير التنفيذي للفرقة، ومدرب الفرقة “أحمد القاضي”.



وأبهرت الجميع وذلك خلال عرض لها ضمن ليالي رمضان الثقافية بالدقهلية بعنوان "ضحكة قلب" فهي بطلة العرض، وجذبت مئات الجمهور من الحضور.

وشرحت "وائل" مرضها خلال العرض بكل قوة وتحدي رضا، وقالت: «أنا مريضة متلازمة داون، وده خلاها مختلفة عن الناس، وتتابع أنها أصيبت باضطراب كرموسوم، وتسبب لها في أمراض وآثار جانبية».

مريم وائل بطلة عرض ضحكة قلب



ومن جهته يروي إلى "البوابة نيوز" الدكتور أيمن علي المدير الفني لفرفة المنصورة القومية للفنون الشعبية، أن الفرقة شاركت بثلاثة عروض خلال أمس مساء الأربعاء اليوم الأول ليالي رمضان الثقافية بالدقهلية، و(هي أغاني الفلاح وعرض ضحكة قلب وعرض بالعصى).

ويتابع أنه من المقرر أن تستمر الفرق في عروضها خلال ليالي رمضان الثقافية وستتنقل بعروضها إلى خارج الاستاد اتصل إلى أماكن أخرى.



اسكتش فطوطة وسمير غانم:

اسكيتش فطوطة وسمورة



وأما اسكيتش رمضان زمان فخطف الأنظار والأضواء أيضا خلال ليالي رمضان الثقافية بالدقهلية، حيث قامت طالبات بمدارس الهدى والنور بالدقهلية، بعرض سكيتش لشخصية فطوطة وارتدت فتاة ملابس شخصية فطوطة الشهيرة، وفيما فتاة بارتداء ماسك للفنان سمير غانم، وتوسطت الطلاب وصاحب ذلك عرض استعراضي غنائي مزود بصوت فطوطة وسمورة.

وجذب هذا العرض العديد من الجمهور لمشاهدته للعودة الي زمن الفن الجميل.

مريم وائل

إقبال من الجمهور

مريم وائل



وكما تضمنت عروض ليالي رمضان الثقافية "فرقة العريش للفنون الشعبية ومسرح الحالاتية للفنان محمد قطامش وتقليد الأصوات والأشخاص. بعرائس الماريونيت،ولقاء حول كوكب الشرق أم كلثوم ضمن برنامج "عطر الأحباب".



ويستقبل استاد المنصورة الرياضي، فعاليات «ليالي رمضان الثقافية والفنية» الدلتا الثقافي، في الفترة من 10 إلى 19 رمضان، الموافق 20 إلى 29 مارس، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتقام الفعاليات يوميا في الثامنة مساء، وشهد الافتتاح لقاء بعنوان «ذكرى انتصار العاشر من رمضان» للشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، وعقبه عروض فنية لفرقتي الشرقية للإنشاد الديني والعريش للفنون الشعبية.

وحضر الافتتاح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، عاطف خاطر مدير عام الثقافة بالدقهلية وعزت ذكي مدير قصر ثقافة المنصورة، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية،، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور حسن البسنديلى رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة وأعضاء مجلس إدارة استاد المنصورة.



يذكر أن ليالي رمضان الثقافية بالدقهلية تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، والدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي. وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ومديرية الأوقاف بالدقهلية ومديرية التعليم بالدقهلية.