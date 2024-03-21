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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم وتعتقل شابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم، وقام الاحتلال بمداهمة عدة منازل داخل القرية، واعتقل شابين فلسطينيين أثناء مرورهما بمنطقة الشرفا على المدخل الشرقي للقرية.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل، مزودة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين.

كما اقتحم الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، وداهم الاحتلال عددًا من الأحياء داخلها.

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