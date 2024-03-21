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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول لموقع القصف داخل مخيم نور شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الطواقم الطبية من الوصول لموقع القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيط المخيم، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل المخيم وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.

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