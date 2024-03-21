نورا عصر: «خوفت أموت وأسيب ولادي» 

«أول ما عرفت مرضي خوفت أموت وأسيب أولادي»، بهذه الكلمات الحزينة والدافئة أيضًا بدأت نورا عصر حديثها لـ«البوابة»، لتروي قصة صراعها مع السرطان وخوفها على أولادها من الحياة من بعدها.



تقول« نورا»:« رزقنى الله بثلاثة أولاد: أحمد، يوسف، ياسين، وقررت التفرغ لرعايتهم هم وزوجي، عشان أقدر أربيهم زي ما أمي ربتني، وكان كل همي إزاي أخليهم ناجحين وشاطرين، وأقدر أوفر لهم حياة هادية وبيت دافئ».



واستطردت:«أصبت بسرطان الثدي وعلمت أنه منتشر فى العضم والفقرات والضلوع ومفاصل الجمجمة حتى وصل إلى الرئة، وحينها شعرت بصدمة كبيرة وإحباط وإني خلاص هموت وهنا مجاش على بالى غير أولادى إزاى هموت وأسيبهم مين هيخدمهم ويراعيهم».



وتابعت: «امتنعت عن الأكل والشرب ونفسيتى كانت وحشة جدا ودخلت فى اكتئاب شديد، صعب عليا ولادي جدا إني هسبهم وأمشى لأنهم أغلى حاجة في حياتي أغلى من نفسي وقعدت زعلانة وبفكر هيعملوا إيه من غيري لحد ما قررت أنى لازم أتعالح عشانهم وهما وزوجى دعمونى وشجعونى جدا».



وأكدت أنها كانت تعانى كثيرا من جلسات الكيماوى وتشعر وكأن ذراعها تحترق كلما تعرضت لجلسة الكيماوى ورغم كل هذا الألم كانت تقوم برعاية أبنائها وخاصة أنهم أولاد ليس لديهم خبرة فى أعمال المنزل ولكن بعد ذلك قاموا بالتعلم ومساعدتها محاولة منهم لتخفيف آلامها وراحتها.



وعن أسعد اللحظات التى مرت عليها قالت: «أحلي موقف لما شعري وقع وولادي حاولوا يخففوا عني بقوا يقولولي إيه الجمال ده بقينا 3 رجالة في البيت، والحقيقة أنا سعادتى كلها أما بشوف أولادي كويسين وخوفى على أولادى وإنى مش عايزة أسيبهم لوحدهم هو اللى مخلينى متمسكة بالحياة».

