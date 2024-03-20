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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة أعمال السحر والدجل

ضبط عاطل بالقاهرة
ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بأعمال السحر والدجل
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، متخذًا من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، كما تم الترويج لهذا النشاط عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتفى محمول وفلاش ميمورى "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط عاطل بالقاهرة بالنصب والإحتيال السحر والدجل