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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وفاة "ياسين" أصغر محارب للسرطان بالفيوم

وفاة الطفل ياسين
وفاة الطفل ياسين اصغر محارب سرطان
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شيع  أهالي قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم في محافظة الفيوم، جثمان الطفل ياسين محمود عقب وفاته متأثرا بإصابته بمرض السرطان منذ عامين.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الطفل من المسجد الكبير بالقرية، وتم تشييع الجثمان الى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

واتشحت قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، بالسواد حزنًا على وفاة الطفل " ياسين محمود ظاظا"، محارب السرطان، بعد صراع دام لسنوات مع المرض اللعين، قاوم خلاله الطفل آلام المرض الخبيت، قبل أن يتغلب عليه المرض أخيرًا ويلفظ الطفل أنفاسه الأخيرة.

وتداول أهالي قرية السنباط  التابعة لمركز الفيوم، عددًا من المنشورات عبر صفحات موقع التواصل"فيس بوك"، خبر نقل الطفل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وتوفي متأثرا بمرض السرطان، وطالبوا بالدعاء للطفل " ياسين "محارب السرطان أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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