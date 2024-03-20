منتخب مصر في المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024

أوقعت قرعة دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم للرجال «أولمبياد باريس 2024»، منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة.

وتضم مجموعة منتخب مصر كلا من وصيف كأس آسيا وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وجاء منتخب المغرب، في المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين وثالث كأس آسيا، وأوكرانيا.

المجموعة الأولى:

1. فرنسا

2. أمريكا

3. الفائز من رابع كأس آسيا وغينيا

4. نيوزيلندا

المجموعة الثانية:

1. الأرجنتين

2. المغرب

3. ثالث كأس آسيا

4. أوكرانيا

المجموعة الثالثة:

1. وصيف كأس آسيا

2. إسبانيا

3. مصر

4. جمهورية الدومينيكان

المجموعة الرابعة:

1. بطل كأس آسيا

2. باراجواي

3. مالي

4. الكيان الصهيوني