تفاصيل جديدة بواقعة العثور على أسد يتجول في القاهرة الجديدة.. وضبط مالكه

أثار تواجد حيوان مفترس «أسد»، حالة من الرعب وفزع بين سكان منطقة التجمع الأول في القاهرة، عندما شاهدوه يتجول بين الشوارع.

في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن العام، ومباحث القاهرة من تحديد، وكشف هوية مالك الأسد الذي أثار الفزع بين المواطنين.

وتبين أن مالك الأسد مواطن مصري عمره 64 عامًا، يدعى “ك أ م”، مقيم بمدينة نصر، وتم استصدار أمر ضبط وإحضار له، وجارٍ ضبطه.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

فانتقلت إلى المكان، وتمت السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد بدأت في البحث عن صاحب الأسد، وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة، وسؤال شهود العيان لمعرفة خط سيره، والتوصل إلى المكان الذي خرج منه، وضبط صاحبه.

يذكر أن القانون المصري يحظر اقتناء الحيوانات الخطيرة إلا بموافقة السلطات؛ حيث وافق مجلس النواب نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في مايو الماضي.

كما نصت المادة الثانية من القانون: أن يلتزم حائزو الحيوانات الخطيرة بترتيب أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية وعليهم الحصول على الترخيص اللازم لاقتناء الحيوان أو بالتسليم للسلطات.

ووضع القانون مجموعة اشتراطات لترخيص الحيوانات، منها ألا يقل سن مصطحب الحيوانات عن 16 عامًا وتكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، كما حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.