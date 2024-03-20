اعترافًا بجهودهم وتضحياتهم.. "عيد الأم" قصة نشأة وتقدير من أمريكا إلى العالم

نشأت فكرة الاحتفال بيوم عيد الأم على يد الأمريكية «آنا جارفيس» في مطلع القرن العشرين، ففي عام 1908، أقامت احتفالًا تخليدًا لذكرى والدتها ، ثم ناضلت جاهدة لنشر هذا التقليد في جميع أنحاء أمريكا.

تكللت جهودها بالنجاح عام 1914 عندما أعلن الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون يوم عيد الأم عيدًا رسميًا في الولايات المتحدة.



مصر تحتفل

في مصر، يُحتفل بيوم عيد الأم في 21 مارس من كل عام، وتعد هذه المناسبة من أهم الأحداث السنوية التي تُقام في مختلف أنحاء العالم، حيث يعبر الأبناء عن حبهم وتقديرهم لأمهاتهم من خلال تقديم الهدايا والورود، وقضاء بعض الوقت مع أمهاتهم تعبيرًا عن امتنانهم لجهودها وتضحياتها من أجلهم طيلة حياتها.

مبادرة إنسانية

جاءت فكرة الاحتفال بيوم الأم في مصر على يد الكاتب الكبير مصطفى أمين وشقيقه علي أمين، مؤسسي مؤسسة أخبار اليوم، ففي عام 1956، تلقي علي أمين رسالة من أم تشكو جفاء أولادها وسوء معاملتهم لها. فاقترح مصطفى أمين في عموده الشهير «فكرة» تخصيص يوم للأم، فلاقى هذا الاقتراح ترحيبًا كبيرًا من القراء الذين شاركوا في اختيار يوم 21 مارس ليكون يومًا لتكريم الأمهات.

احتفال سنوي

ومنذ ذلك الحين، أصبح يوم 21 مارس يومًا للاحتفال بالأمهات في مصر، حيث يُقام العديد من الفعاليات والأنشطة التي تُعبّر عن حب وتقدير الأبناء لأمهاتهم، وتُكرّم تضحياتهن وفضلهن في تربيتهم ورعايتهم.