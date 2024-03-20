خلال 24 ساعة.. الأمن يضبط 6 ملايين قطعة ألعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر ألعاب أطفال، وعُثر بحوزته على 850 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

وأمكن ضبط (تاجر ألعاب نارية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وعُثر بحوزته على (150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في نفس السياق أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار) بالاتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمخزن خاص بها وعثر بحوزتها على ( 209 كرتونة و40 جوالا بإجمالى 5 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.