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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سلاف فواخرجي: وفاة أمي أصعب لحظة في حياتي

النجمة السورية سلاف
النجمة السورية سلاف فواخرجي
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عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن افتقادها الكبير لوالديها بعد رحيلهما، قائلة: "وفاة أمي اللحظة الأصعب في حياتي واللي بيفقد أمه بيحس أنه بيكبر ويعجز وحياته كلها بتتغير بوفاة أمي وأبويا حسيت أني كبرت أكتر من أي وقت".

وأكدت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن حياتها من غيرهم فقدان احساس الامان والحضن الدافئ، متابعة: "التوازن يختلف ولكن دي الحياة وطلعت نفسي من الوجع بعد وفاة أمي رغم كنا قريبين من بعض والكل كان متوقع اني انهار ولكن ربنا عطاني القوة لان بابا كان موجود".

وتابعت: "استمدت قوة عشان اعين ابويا واصبره على حبيبة عمره وبعد وفاته هو كمان مبقاش في قوة ولا ضهر وبشكل عام الحرب في سوريا كبرتنا كتير".

النجمة السورية سلاف فواخرجي الحرب في سوريا