سلاف فواخرجي: أنا مريضة بالتعلق.. وانفصالي عن زوجي يزيد من حبنا

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إنها مريضة بالتعلق، ولا ترى في التعلق شئ من العيب، بل بالعكس التعلق هو جزء من الحب، مادام نتعامل معه بطريقة إيجابية.

وأكدت في لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح»، أن التعلق بالأشخاص والأماكن والذكريات، شئ جميل، واليوم أن تجد شخص في مجتمعنا وسط كل الظروف الصعبة المحيطة يُحب ومُتعلق فهو شئ نادر جدًا.

وأضافت فواخرجي، أن حرارة الحب من المُمكن أن تؤذي الحب، وتحدثت عن علاقتها بزوجها، وحالة الانفصال التي مرت بها معه، قالت أن حفاظًا على هذا الحب كان لابُد من الانفصال، والحب حتى في الانفصال يزداد بيننا، لأنه حب حقيقي.