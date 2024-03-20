الموت يسيطر على الثلث الأول من مسلسلات رمضان

شهد الثلث الأول من مسلسلات شهررمضان حالة الحزن والموت منذ بداية عرض الماراثون الرمضاني وعلي الرغم من تنوع قصص المسلسلات وأحداثها إلا أن فكرة الموت تسيطر علي عدد من الأعمال وترصد “البوابة نيوز” في هذا التقرير أبرز هذه المسلسلات:

"نعمة الأفوكاتو"

شهدت حلقة أول أمس من مسلسل "نعمة الأفوكاتو" مقتل مساعد مي عمر علي يد أحمد زاهر بدأت الحلقة 8 من مسلسل نعمة الأفوكاتو بتعذيب صلاح محمد مساعد نعمة التي تجسدها الفنانة مي عمر، ويطلب منه الأول كتابة خطاب يمليه عليه وبعدها يقوم بتناول كمية كبيرة من العقاقير الطبية التي تنتهي حياته، ويهدده أما أن ينفذ ما يطلبه أو يقوم بقتل والدته لينتحرمحمد من أجل حماية والدته

يقوم ببطولتة مي عمر،أحمد زاهر، أروي جودة، سلوي عثمان ونخبة من النجوم أخراج محمد سامي.

"بـ 100 راجل"

أثارت الحلقة الأولي من مسلسل "بـ 100 راجل " ضجة كبير علي السوشايل ميديا حيث شهدت أولي الحلقات حفل زفاف سمية الخشاب ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويبدأ زفاف غالية التي تجسدها الخشاب وزوجها بفرحة ورقص مع والدها وعائلتها وجميع سكان المنطقة وتنتهي أحداث الحلقة بقتل المعلم حنفي والد غالية وعادل زوج غالية في زفافهما بالمسدس مجهول هوية صاحبه.

بـ 100 راجل بطولة سمية الخشاب محمود عبد المغني وهالة فاخر وسما إبراهيم ومحمد رضوان ونانسي صلاح وأحمد عزمي، وتأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت

"صيد العقارب"

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق العديد من الأحداث المثيرة بعدها إعلان مقتل "علي" الذي جسده النجم محمود عبد المغني شقيق "عايد" والتي تجسد شخصيتها النجمة غادة عبد الرازق ابن حسن ضرغام والذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر في مكتبه وبذلك يكون المتهم الأول في مقتل «علي» هو «سامح» ويكون شقيق زوج غادة عبد الرازق.

ويشارك في البطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي ومحمد علاء وسيمون وأحمد ماهر وميار الغيطى وعماد صفوت ومحمود عبد المغني وأحمد ماجد وأحمد جمال سعيد ومحمد على رزق ومنال سلامة وصفاء جلال ومى القاضي من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.