سلاف فواخرجي: تعرضت لمحاولات اغتيال وخطف أولادي شيء مرعب

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، أن الهروب من الأمومة شيء صعب وليس عندها الرفاهية للهروب من المسئوليات، كاشفة عن تعرضها وأسرتها للاغتيال قائلة: "تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة وكان شيء مرعب وأولادي في حالة انهيار ومحاولة خطف الأولاد عشان اختلاف في الرأي".

وأضافت سلاف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محاولات الاغتيال بسبب رأي مختلف في بلدنا، قائلة: الجماعات الإسلامية لقوا لهم الحق في قتلنا ومش بجيب مشاكل لنفسي وهل الكذب أحسن من القناعات ومش بحب الكذب".

وتابعت: "ممكن أقول الكذب والمثالية وأكون بأجنحة ولكن بحب أكون زي نفسي ما عايزه والكذب والتمثيل وارضاء الاخرين سهل ولكن مش مهم ارضائهم وعايزة اكون حقيقية حتى لو أنا على غلط".