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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مقترح برلماني بشأن تغيير قواعد تكليفات الأطباء

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري
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تقدم النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح برغبة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن القواعد المعمول بها في تكليفات "الأطباء وأطباء الأسنان، والصيادلة".

وقال المغاوري في اقتراحه: إن تكليفات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة يجب أن تكون من منطلق الحرص على تحقيق الاستقرار العائلي وبيئة العمل الآمنة وصولًا إلى إتاحة الظروف الملائمة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن التكليف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة يجب أن يراعي كذلك أمن وسلامة واستقرار مقدم الخدمة مع ارتفاع تكاليف الحياة وخاصة في حالة الاغتراب، مطالًبا بالأخذ بقاعدة التوزيع الجغرافي المعمول به التنسيق الجامعي.

واقترح عضو مجلس النواب، بأن يكون تكليف العنصر النسائي من الأطباء والأطباء الأسنان والصيادلة  والتمريض والفنيين الصحيين بمحافظاتهم، إذا تعذر أن يكون في المحيط الجغرافي من خلال محافظات مجاورة، بدلًا من الشرط المعمول به  والذي يشترط أن تكون المتزوجة لتقليل الاغتراب وهو ما يدفعهن للجوء إلى عقد القران للاستفادة من هذه القاعدة.
 

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