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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يشارك أبناءه من دور الرعاية الاجتماعية والمواطنين حفل الإفطار الجماعى

محافظة أسوان تنظم
محافظة أسوان تنظم حفل افطار جماعي بدور رعاية البنين
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شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى تقليد سنوى ووسط مشاعر الأبوة والإنسانية ، وأجواء من السعادة والبهجة ، وتوزيع الهدايا المتنوعة ، أبناءه حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته المحافظة بدار رعاية البنين بمناسبة إحتفالات شهر رمضان المعظم بمشاركة المقيمين بدور الرعاية الإجتماعية للبنين والبنات ، والفتيات القبطيات ، بالإضافة إلى وفود من المواطنين ضمن حملة " إفطار صائم "، والتى ينفذها مؤسسة مصر الخير ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وخلال حفل الإفطار الذى حضره الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، قام اللواء أشرف عطية بتبادل الحديث مع أبناءه من دور الرعاية الإجتماعية للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والمعيشية .

وأكد أن المحافظة لن تدخر أى جهد من أجل دعم جميع فئات المجتمع الأسوانى ، ولاسيما أبنائنا بدور الرعاية الإجتماعية ليكونوا إضافة طيبة لوطنهم ، وفى نهاية حفل الإفطار حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع أبناءه من دور الرعاية وأيضاً المواطنين ، فضلاً عن الإستماع لمطالبهم ، وتوجيه المسئولين لوضع الحلول الفورية لها .

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حفل الإفطار الجماعي دار رعاية البنين إحتفالات شهر رمضان المعظم أخبار محافظة أسوان